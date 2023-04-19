Российские силы взяли под контроль 90% Артемовска

Российские силы контролируют уже практически 90% территории города Артемовска (Бахмута), заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Около 90% Артемовска находятся под контролем ЧВК "Вагнер", чье продвижение неотвратимо», — сказал ТАСС Гагин.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин неделю назад сообщал, что более 80% Артемовска, включая административный центр, находятся под контролем российских сил.

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Артемовск расположен к северу от Донецка. Это важный оборонительный узел украинской армии. ЧВК «Вагнер» несколько месяцев ведет тяжелые бои за город. Российским силам удалось охватить его с юга и севера.

Пентагон посоветовал оставить Артемовск, чтобы защищающие его украинские силы не попали в котел. Киев решил держаться за город, несмотря на огромные потери.