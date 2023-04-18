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Безработных россиян предложили досрочно отправлять на пенсию

Источник:
«Ведомости»
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Безработным россиянам, которым осталось не более 5 лет до пенсии, собираются дать возможность досрочно выйти на нее, соответствующие поправки в законы подготовила Федерация независимых профсоюзов России.

Возможность досрочного выхода на пенсию хотят предоставить в случае, если служба занятости не трудоустроит такого россиянина в течение года. Кроме того, профсоюзы предложили внести в документ понятия «частично безработный» и «частично занятый».

По версии профсоюзов, неполная занятость — это ситуация, когда гражданин нанят по трудовому договору, но его рабочее время составляет меньше нормы законодательства. Зарплата при этом рассчитывается по отработанным часам.

Разработчики поправок указывают, что изменения необходимы для того, чтобы граждане могли рассчитывать на пособие по частичной безработице, которое будет складываться из сокращенного количества часов, умноженного на 2/3 тарифной ставки за рабочий час.

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