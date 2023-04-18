Медведев назвал власти США «лживыми тварями»

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал руководство Соединенных Штатов «лживыми тварями», комментируя сделанное на встрече глав МИД стран G7 в Японии заявление о недопустимости ядерной войны.

«Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет "ложную информацию" по Украине. Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО», — написал он в своем телеграм-канале.

Медведев напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в недавней беседе с журналистами назвал бомбардировки японских городов «свидетельством безмерных человеческих страданий», не упомянув при этом, что Хиросиму и Нагасаки бомбили американские вооруженные силы.

Встреча глав МИД G7 проходит в Японии. Ее участники выпустили совместное заявление, в котором назвали неприемлемым намерение России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие и призвали Москву подтвердить приверженность позиции, что ядерная война не может быть выиграна.