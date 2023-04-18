Госдума ужесточила ответственность за терроризм

Госдума приняла поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм. Согласно закону, за диверсии предлагается наказывать до 20 лет лишения свободы, тогда как сейчас этот срок составляет 15 лет.

Также ужесточается ответственность за международный терроризм, по данной статье предлагается наказывать от 12 лет лишения свободы (сейчас от 10). Ужесточается ответственность и по статье 205 УК РФ «Террористический акт» — максимальный срок по ней составит 20 лет лишения свободы (сейчас 15 лет).

Кроме того, усиливается ответственность за участие в террористических сообществах (205.4 УК РФ) — их членам будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 5 до 10 лет), и за содействие террористической деятельности (205.1 УК РФ) — минимальный порог наказания по ней составит 7 лет (сейчас 5 лет).

Поправки были внесены членами комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым.