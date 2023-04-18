НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Госдума ужесточила ответственность за терроризм

Источник:
РИА Новости
192 1

Госдума приняла поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм. Согласно закону, за диверсии предлагается наказывать до 20 лет лишения свободы, тогда как сейчас этот срок составляет 15 лет.

Также ужесточается ответственность за международный терроризм, по данной статье предлагается наказывать от 12 лет лишения свободы (сейчас от 10). Ужесточается ответственность и по статье 205 УК РФ «Террористический акт» — максимальный срок по ней составит 20 лет лишения свободы (сейчас 15 лет).

Кроме того, усиливается ответственность за участие в террористических сообществах (205.4 УК РФ) — их членам будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 5 до 10 лет), и за содействие террористической деятельности (205.1 УК РФ) — минимальный порог наказания по ней составит 7 лет (сейчас 5 лет).

Поправки были внесены членами комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым.

Еще по теме
Путин ввел уголовную ответственность за сбор редких грибов и растений
Уголовную ответственность за дипфейки задумали ввести в России
Совфед одобрил закон об электронных повестках
Список запрещенных анаболиков и психостимуляторов пополнился
смотреть все
Политика #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США грозит катастрофа из‑за трещины на дне Тихого океана
Российские войска поразили расположение «Иностранного легиона»
Хомяка разоблачили в шоу «Маска»
Встречный удар: как Россия остановит наступление Украины
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Десять убийц любви: как спасти отношения
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

nicollaich

Грандиозный спланированный слив.

pepelmetal

"Его план будет опираться на долгосрочные гарантии безопасности для Украины." Ну этим планом можно только...

GammiPluh

Эта война это крупнейшее мошенничество в США - передают миллиарды долларов без контроля вообще... больше...

rumatam

не стоит верить этой "утечке".