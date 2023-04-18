Найден редчайший алмаз-матрешка. ФОТО

Необыкновенный алмаз-матрешку нашли рабочие компании VD Global в индийском штате Гуджарат. Он представляет собой драгоценный минерал, внутри которого присутствует еще один алмаз.

Камень получил название «Бьющееся сердце» — в честь эмоций после обнаружения, передает Times of India. Находка «алмаза внутри алмаза» — чрезвычайно редкое событие, в мире существует только еще один похожий камень.

Вес алмаза составляет 0,329 карата. Скорее всего, он формировался в течение миллионов лет — сначала появился внутренний алмаз, а затем вокруг образовался внешний. Отмечается, что это первая подобная находка на территории Индии.

алмаз «Бьющееся сердце» Фото : © GJEPC

Второй «алмаз в алмазе» был найден в 2019 году в России, его назвали «Матрешка». Он весит 0,62 карата, внутри свободно перемещается еще один драгоценный камень. На тот момент находка была единственной за всю историю мировой алмазодобычи.