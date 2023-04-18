Россиянам разрешат индивидуальную добычу золота

Закон, разрешающий физическим лицам добывать золото, планируется принять до конца 2023 года, в пилотном режиме он заработает в марте 2024 года на территории Дальнего Востока и Арктики, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.

«Он может заработать по всей стране через три года после его принятия в том случае, если его применение на территории Дальнего Востока и Арктики даст положительный результат», — написал в своем телеграм-канале чиновник.

В документе будет разделена индивидуальная и промышленная добыча золота. Для граждан пропишут обязательство добывать драгоценный металл только при помощи малых технических средств — кирки и лопаты.

«Мы говорим о вольном поиске, когда человек знает ручеек, где он может заработать при использовании малых технических средств. Пожалуй, это все ограничения», — отметил вице-премьер.

Легализация старательской деятельности позволит ввести в оборот россыпные месторождения, которые принято относить к категории непромышленных — с запасами до 30 килограммов золота, эксплуатация которых промышленными способами бессмысленна.