Россия отменила традиционное шествие «Бессмертного полка»

Традиционного организованного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет, сообщила пресс-секретарь движения Ольга Байбулова.

По ее словам, на этот раз организаторы решили уйти от формата одной улицы и одной площади и расширить мероприятие, чтобы в течение всего дня россияне чтили память героев, передает «Интерфакс».

В 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила 9 мая в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате.

В рамках акции «Бессмертный полк» в День Победы участники движения проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — участников войны и записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения.