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WhatsApp получит новую функцию

Источник:
WABetaInfo
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Вотсап
Вотсап
Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер WhatsApp начнет предлагать пользователям анимированные эмодзи в чатах. Пока новая функция доступна только в бета-версии платформы для десктопа.

Анимированные эмодзи созданы при помощи Lottie, специальной библиотеки для веб-разработки. Анимация будет запускаться автоматически, если у пользователя есть соответствующая версия мессенджера, пишет портал WABetaInfo.

Разработчики считают, что анимированные эмодзи улучшат пользовательский опыт, сделав переписку более веселой и эмоциональной. Ожидается, что после тестирования функция станет доступна всем пользователям.

При этом специалисты отмечают, что функцию можно сделать отключаемой в настройках, так как некоторые пользователи считают анимацию эмодзи избыточной и мешающей воспринимать информацию.

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ball-n-wall

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GammiPluh

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