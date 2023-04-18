WhatsApp получит новую функцию

Мессенджер WhatsApp начнет предлагать пользователям анимированные эмодзи в чатах. Пока новая функция доступна только в бета-версии платформы для десктопа.

Анимированные эмодзи созданы при помощи Lottie, специальной библиотеки для веб-разработки. Анимация будет запускаться автоматически, если у пользователя есть соответствующая версия мессенджера, пишет портал WABetaInfo.

Разработчики считают, что анимированные эмодзи улучшат пользовательский опыт, сделав переписку более веселой и эмоциональной. Ожидается, что после тестирования функция станет доступна всем пользователям.

При этом специалисты отмечают, что функцию можно сделать отключаемой в настройках, так как некоторые пользователи считают анимацию эмодзи избыточной и мешающей воспринимать информацию.