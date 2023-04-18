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Стартовали продажи новых устройств «Яндекса» для умного дома

Источник:
Sibnet.ru
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Продажи новых устройств «Яндекса» для умного дома стартовали в России, сообщает пресс-служба компании. До конца апреля продажи гаджетов стартуют в Белоруссии и Казахстане.

«Уже сегодня пользователи могут купить новую "Станцию Макс", "Яндекс Хаб" и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Умная колонка с Алисой стоит 29 990 рублей, хаб — 4 990, а датчики — по 1 990 рублей», — говорится в сообщении.

Новые устройства были официально представлены в апреле. В частности, «Яндекс» продемонстрировал набор датчиков: датчик открытия окон и дверей, движения и освещения, температуры и влажности, протечки. Все они поддерживают протокол Zigbee.

Датчики и другие компоненты системы с поддержкой протокола Zigbee объединяет в систему «Яндекс Хаб» — шлюз для устройств умного дома, соединяющихся по протоколу локальной беспроводной связи.

С одним из будущих обновлений «Яндекс Хаб» и новая «Яндекс Станция Макс» получат поддержку Matter — стандарта, который призван обеспечить взаимную совместимость устройств умного дома от конкурирующих производителей.

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