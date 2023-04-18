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Навка и Плющенко попросили десятки миллионов на ледовые шоу

Источник:
Sibnet.ru
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Фигуристка Татьяна Навка
Фото: © пресс-служба Первого канала

Олимпийские чемпионы, организаторы ледовых шоу Татьяна Навка и Евгений Плющенко подали заявки на многомиллионные гранты.

Навка в текущем и следующем годах планирует «серию показов грандиозных ледовых шоу в России». На проект планируется потратить 229 миллионов рублей, из которых 59 миллионов — средства гранта, остальные — софинансирование, сообщается на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Плющенко запрашивает грант на ледовые шоу «Русские сезоны» и «Снегурочка». Общая сумма расходов на реализацию проекта — 154 миллиона рублей, из которых 59 миллионов — грант, 95 миллионов — софинансирование.

В прошлом году компания Навки выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 14,4 миллиона рублей на проведение шоу «Руслан и Людмила» в Луганске. Навка говорила, что «хотела бы видеть всех своих чемпионок» на шоу в Луганске.

Плющенко в прошлом году запрашивал там же почти 80 миллионов рублей на шоу «Союз чемпионов» и получил 50 миллионов. Затраты на шоу «Снегурочка», по оценке продюсера и жены Площенко Яны Рудковской, составят 1,5 миллиона долларов.

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