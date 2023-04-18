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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Макрон придумал план переговоров России и Украины

Источник:
РИА Новости
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Президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: © пресс-служба президента России

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается предложить Китаю план, который, по его мнению, может усадить за стол переговоров представителей Москвы и Киева, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Макрон надеется переломить череду разочаровывающих дипломатических шагов, обратившись к Китаю с планом, который, как он полагает, может потенциально привести к переговорам между Россией и Украиной, приводит РИА Новости материал агентства.

Контакты между Москвой и Киевом могут начаться этим летом, «если все пройдет хорошо», надеется Макрон. Его план будет опираться на долгосрочные гарантии безопасности для Украины.

Президент Франции поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

nicollaich

Грандиозный спланированный слив.

ball-n-wall

Украина как топка - всё туда / самолеты, танки, пушки, миллиарды евро и баксов/. Главное, чтобы огонь...

rumatam

не стоит верить этой "утечке".

GammiPluh

Эта война это крупнейшее мошенничество в США - передают миллиарды долларов без контроля вообще... больше...