Макрон придумал план переговоров России и Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается предложить Китаю план, который, по его мнению, может усадить за стол переговоров представителей Москвы и Киева, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Макрон надеется переломить череду разочаровывающих дипломатических шагов, обратившись к Китаю с планом, который, как он полагает, может потенциально привести к переговорам между Россией и Украиной, приводит РИА Новости материал агентства.

Контакты между Москвой и Киевом могут начаться этим летом, «если все пройдет хорошо», надеется Макрон. Его план будет опираться на долгосрочные гарантии безопасности для Украины.

Президент Франции поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров.