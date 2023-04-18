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ТНТ объявил кастинг в сериал для людей без актерского образования

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Телеканал ТНТ собирается снять сериал «Бедные смеются, богатые плачут», где смогут сняться люди без актерского образования. Кастинги в проект пройдут по всей России, сообщила пресс-служба канала.

В кастинге могут принять участие женщин и мужчин от 18 до 40 лет. Актерское образование для участников не обязательно, но желательно.

Определенных сроков у кастинга нет. Авторы сериала будут искать своих героев столько, сколько потребуется.

Для прохождения кастинга участникам нужно зайти на сайт проекта «Бедные смеются, богатые плачут», заполнить небольшую анкету и записать самопрезентацию.

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GammiPluh

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