Говорим о сексе легко: какие слова помогут?

Обсуждение интимных отношений связано с неловкостью и страхами — непредсказуема реакция партнера, не ясно, как называть части тела и сам процесс. Но в такой беседе можно подсказать партнеру, чего не хватает в сексе, спросить о его желаниях и в итоге улучшить отношения.
Психологи и сексологи дали советы — как решиться на откровенный разговор и какие слова использовать в беседе об интиме.
Как преодолеть стеснение в разговоре о сексе
Подготовка. Если человек испытывает неуверенность, лучше заранее записать мысли и желания, составить список вопросов, которые хочется задать партнеру. Это поможет контролировать ситуацию.
Подходящее время. Обсуждение секса должно происходить, когда оба партнера находятся в спокойном и расслабленном состоянии. Не стоит начинать, когда партнер занят или устал.
«Если пока вы сильно стесняетесь, не говорите об этом перед сексом. Из-за этого может возникнуть напряжение между вами», — предупредила сексолог Дарья Зоткина.
Выбор выражений. Говорить надо спокойно, открыто, без пошлых шуток. Можно сразу признаться в переживаниях и опасениях, это поможет преодолеть первоначальную неловкость и тревогу.
«Мне очень важен этот разговор, но мне безумно неловко его заводить», — предложила вариант начала диалога психолог Александра Титарева.
Вести беседу лучше не в формате предложений и конкретного обсуждения действий, а просто делиться мыслями.
Например: «Было бы неплохо попробовать какие-нибудь секс-игрушки», «Мне так понравилась та сцена из фильма, где он завязал ей глаза и связал руки» и т.п.
Интимный словарь
Чтобы не оттолкнуть партнера, важно учитывать его особенности — уровень культуры и чувствительность. Обвинительные реплики, использование грубых слов, ненормативной лексики при описании половых органов сделают общение сложнее.
Также неуместно использовать сравнение с фруктами, овощами и другой едой. Такие слова как банан, колбаска, персик, пирожок неуместны. Это может вызвать нездоровые ассоциации и снизить влечение как у мужчины, так и у женщины.
Уместнее использовать нейтральные слова: гениталии, пенис, грудь.
Психолог советует еще один нейтральный вариант — называть половые органы на английском или немецком языке. Только об этом следует договориться.
Например, можно сказать мужчине: «Прости, что не сказала раньше. Мне не очень комфортно использовать слово "вагина" и нравится ее немецкий вариант "Scheide". А тебе как?».
Что
|Медицинское
|Народное
|Креативное
Мужской
половой орган
|Пенис
|Болт
|Волшебный жезл
Женский
половой орган
|Вагина
|Киска
|Цветок жизни
Мастурбация
|Мастурбация
|Самоудовлетворение
|Момент удовольствия
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Оральный секс
|Оральный секс
|Минет
|Французский поцелуй
Словарь секса можно составить совместно, и такое обсуждение поможет дальше строить общение и делать интимные отношения более качественными и приятными для обеих сторон.
Если не обсуждать секс с партнером
Несоответствие ожиданий. Каждый имеет свои представления об интимной жизни. Если эти моменты не обсуждаются, может наступить разочарование и даже выработаться негативное отношение к сексу с конкретным человеком.
«Вам не нравится качество секса с партнером, но вы это замалчиваете. Зачем? Получается, что вы не испытываете удовольствие в надежде, что человек поймет, как правильно, и исправится. Но он ведь уверен, что все делает правильно, потому что вы не говорите об обратном», — пояснила сексолог.
Риск неудобных ситуаций. Если партнеры не говорят друг с другом об их границах и предпочтениях, это может привести к ситуациям, которые одному из партнеров не понравятся.
Например, мужчина намерен жестко доминировать в сексе, а женщина против таких экспериментов. Это может вызвать неприятные ощущения, привести к конфликту и в конечном счете ухудшить отношения.
Отсутствие прогресса. Если партнеры не обсуждают предпочтения, они могут остаться на одном и том же уровне в сексуальной жизни. Не будут искать новые способы удовлетворения и не будут совершенствовать свои навыки. Это может привести к потере интереса друг к другу и даже изменам.
«Сложности с удовлетворением сексуальных желаний могут стать причиной дополнительных страданий, фрустрации, разочарования в партнере», — отметила психолог Титарева.Фрустрация — это особое психическое состояние, связанное с неудачей в реализации желания, когда потребность столкнулась с невозможностью удовлетворения. Такая ситуация расценивается психологами как травмирующая, может привести к отчаянию и даже депрессии.
Эксперты подчеркивают, что разговор о предпочтениях и границах приводит к более качественному сексу, дает ощущение безопасности и укрепляет доверие в паре.