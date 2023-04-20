Говорим о сексе легко: какие слова помогут?

Обсуждение интимных отношений связано с неловкостью и страхами — непредсказуема реакция партнера, не ясно, как называть части тела и сам процесс. Но в такой беседе можно подсказать партнеру, чего не хватает в сексе, спросить о его желаниях и в итоге улучшить отношения.

Психологи и сексологи дали советы — как решиться на откровенный разговор и какие слова использовать в беседе об интиме.

Как преодолеть стеснение в разговоре о сексе

Подготовка. Если человек испытывает неуверенность, лучше заранее записать мысли и желания, составить список вопросов, которые хочется задать партнеру. Это поможет контролировать ситуацию.

Подходящее время. Обсуждение секса должно происходить, когда оба партнера находятся в спокойном и расслабленном состоянии. Не стоит начинать, когда партнер занят или устал.

«Если пока вы сильно стесняетесь, не говорите об этом перед сексом. Из-за этого может возникнуть напряжение между вами», — предупредила сексолог Дарья Зоткина.

Выбор выражений. Говорить надо спокойно, открыто, без пошлых шуток. Можно сразу признаться в переживаниях и опасениях, это поможет преодолеть первоначальную неловкость и тревогу.

«Мне очень важен этот разговор, но мне безумно неловко его заводить», — предложила вариант начала диалога психолог Александра Титарева.

Вести беседу лучше не в формате предложений и конкретного обсуждения действий, а просто делиться мыслями.

Например: «Было бы неплохо попробовать какие-нибудь секс-игрушки», «Мне так понравилась та сцена из фильма, где он завязал ей глаза и связал руки» и т.п.

Интимный словарь

Чтобы не оттолкнуть партнера, важно учитывать его особенности — уровень культуры и чувствительность. Обвинительные реплики, использование грубых слов, ненормативной лексики при описании половых органов сделают общение сложнее.

Также неуместно использовать сравнение с фруктами, овощами и другой едой. Такие слова как банан, колбаска, персик, пирожок неуместны. Это может вызвать нездоровые ассоциации и снизить влечение как у мужчины, так и у женщины.

Уместнее использовать нейтральные слова: гениталии, пенис, грудь.

Психолог советует еще один нейтральный вариант — называть половые органы на английском или немецком языке. Только об этом следует договориться.



Например, можно сказать мужчине: «Прости, что не сказала раньше. Мне не очень комфортно использовать слово "вагина" и нравится ее немецкий вариант "Scheide". А тебе как?».



Что



Медицинское Народное Креативное

Мужской

половой орган



Пенис Болт Волшебный жезл

Женский

половой орган



Вагина Киска Цветок жизни

Мастурбация



Мастурбация Самоудовлетворение Момент удовольствия

Оральный секс



Оральный секс Минет Французский поцелуй

Словарь секса можно составить совместно, и такое обсуждение поможет дальше строить общение и делать интимные отношения более качественными и приятными для обеих сторон.

Если не обсуждать секс с партнером

Несоответствие ожиданий. Каждый имеет свои представления об интимной жизни. Если эти моменты не обсуждаются, может наступить разочарование и даже выработаться негативное отношение к сексу с конкретным человеком.

«Вам не нравится качество секса с партнером, но вы это замалчиваете. Зачем? Получается, что вы не испытываете удовольствие в надежде, что человек поймет, как правильно, и исправится. Но он ведь уверен, что все делает правильно, потому что вы не говорите об обратном», — пояснила сексолог.

Риск неудобных ситуаций. Если партнеры не говорят друг с другом об их границах и предпочтениях, это может привести к ситуациям, которые одному из партнеров не понравятся.

Например, мужчина намерен жестко доминировать в сексе, а женщина против таких экспериментов. Это может вызвать неприятные ощущения, привести к конфликту и в конечном счете ухудшить отношения.

Отсутствие прогресса. Если партнеры не обсуждают предпочтения, они могут остаться на одном и том же уровне в сексуальной жизни. Не будут искать новые способы удовлетворения и не будут совершенствовать свои навыки. Это может привести к потере интереса друг к другу и даже изменам.

«Сложности с удовлетворением сексуальных желаний могут стать причиной дополнительных страданий, фрустрации, разочарования в партнере», — отметила психолог Титарева.

Фрустрация — это особое психическое состояние, связанное с неудачей в реализации желания, когда потребность столкнулась с невозможностью удовлетворения. Такая ситуация расценивается психологами как травмирующая, может привести к отчаянию и даже депрессии.

Эксперты подчеркивают, что разговор о предпочтениях и границах приводит к более качественному сексу, дает ощущение безопасности и укрепляет доверие в паре.