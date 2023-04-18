Опубликовано видео поездки Путина в зону СВО

Президент Владимир Путин в качестве Верховного главнокомандующего впервые побывал в Херсонской области и Луганской Народной Республике. Пресс-служба Кремля опубликовала видео поездки.

Российский лидер посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, где заслушал доклады командующего этой группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и других военначальников.

Путин попросил командующего ВДВ генерал-полковника МихаилаТеплинского «высказать свои соображения». «Он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный. Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили», — сказал президент.

Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию иконы, которой в XIX веке владел один из министров обороны Российской империи.

Затем президент приехал в штаб группировки Росгвардии «Восток» в ЛНР, где генерал-полковник Александр Лапин и другие офицеры доложили об обстановке на этом направлении.