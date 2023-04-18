НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Опубликовано видео поездки Путина в зону СВО

Источник:
Sibnet.ru
540 6

Президент Владимир Путин в качестве Верховного главнокомандующего впервые побывал в Херсонской области и Луганской Народной Республике. Пресс-служба Кремля опубликовала видео поездки.

Российский лидер посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, где заслушал доклады командующего этой группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и других военначальников.

Путин попросил командующего ВДВ генерал-полковника МихаилаТеплинского «высказать свои соображения». «Он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный. Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили», — сказал президент.

Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию иконы, которой в XIX веке владел один из министров обороны Российской империи.

Затем президент приехал в штаб группировки Росгвардии «Восток» в ЛНР, где генерал-полковник Александр Лапин и другие офицеры доложили об обстановке на этом направлении.

Тема: Военная операция на Украине
Макрон придумал план переговоров России и Украины
Пентагон заявил об ограниченности ресурсов для помощи Киеву
Словакия отдала Украине все свои истребители МиГ‑29
Минобороны сообщило о взятии двух кварталов в Артемовске
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США грозит катастрофа из‑за трещины на дне Тихого океана
Российские войска поразили расположение «Иностранного легиона»
Хомяка разоблачили в шоу «Маска»
Встречный удар: как Россия остановит наступление Украины
Обсуждение (6)
Картина дня
Опубликовано видео поездки Путина в зону СВО
Макрон придумал план переговоров России и Украины
Минцифры опровергло скорую рассылку повесток через «Госуслуги»
Армейские игры отменили в 2023 году
О самом главном
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Десять убийц любви: как спасти отношения
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

nicollaich

Грандиозный спланированный слив.

ball-n-wall

Украина как топка - всё туда / самолеты, танки, пушки, миллиарды евро и баксов/. Главное, чтобы огонь...

rumatam

не стоит верить этой "утечке".

GammiPluh

Эта война это крупнейшее мошенничество в США - передают миллиарды долларов без контроля вообще... больше...