Армейские игры отменили в 2023 году

Армейские игры проводить в 2023 году не будут, теперь они будут проходить раз в два года, сообщили источники.

«Было принято решение проводить Армейские международные игры раз в два года. Соответственно, в этом году состязания были отменены, следующие игры пройдут в 2024 году», — сказал ТАСС источник.

Другой источник подтвердил, что решение было принято несколько недель назад и соответствующую информацию начали доводить до заинтересованных сторон. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Армейские игры стали проводится с 2013 года с танкового биатлона. Затем в них вошли другие военно-прикладные дисциплины. В 2022 году они проходили уже на территории 12 государств. Участие в них приняли представители 35 других стран.