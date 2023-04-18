«Шашлычный набор» подорожал в России

Набор для жарки шашлыка подорожал на 8% по сравнению с прошлым годом и составил почти 2,2 тысячи рублей, при этом россияне стали чаще покупать курицу, а не свинину.

Сильнее всего подорожали мангалы, за год их цена увеличилась на треть до 838 рублей, рассказал «Известиям» представитель оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Продукты и другие аксессуары подешевели. Например, покупка шампуров обошлась на 4% дешевле и составила 352 рубля, продажи в штуках увеличились на 14%.

Готовое для жарки на мангале мясо потеряло в стоимости 5% по сравнению с прошлым годом, в апреле его покупка обходится в среднем в 624 рубля.

«Это связано с тем, что люди чаще стали выбирать мясо птицы, а не свинины. Еще в прошлом году в это время превалировал именно этот вид продукции», — сообщил представитель «Платформы ОФД».