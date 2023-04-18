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Минцифры опровергло скорую рассылку повесток через «Госуслуги»

Источник:
Sibnet.ru
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Минцифры не видит оснований для рассылки повесток в военкоматы через «Госуслуги» в ближайшее время, сообщила пресс-служба ведомства.

«В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через «Госуслуги». Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят», — говорится в телеграм-канале ведомства.

В Минцифры пояснили, что «в явном виде» в законе предусматривается использование портала госуслуг только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который еще не создан.

Военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуги» начнется во время весеннего призыва.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что закон об электронных повестках не распространится на весенний призыв.

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