Южнокорейская герл-группа Blackpink стала рекордсменом YouTube

Группа Blackpink из Южной Кореи установила рекорд Гиннесса, став самой просматриваемой на YouTube. Число просмотров видео на канале коллектива превысило 30 миллиардов.

Blackpink — герл-группа, созданная в 2016 году компанией YG Entertainment. Коллектив состоит из четырех участниц: Джису, Дженни, Розэ и Лисы.

На 10 апреля общее число просмотров всех видео на YouTube-канале Blackpink составило больше 30 миллиардов, сообщает агентство «Ренхап». Южнокорейская группа по этому показателю обошла канадского певца Джастина Бибера.

На канал Blackpink подписаны 86,9 миллиона пользователей Сети. Всего группа опубликовала чуть больше 500 видео. Самое популярное — клип на песню «Ddu-du», собравшее 2 миллиарда просмотров за четыре года.