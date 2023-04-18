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Путин посетил штаб войск «Днепр» в Херсонской области

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и заслушал доклады генералов, сообщила пресс-служба главы государства.

Путин заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников. Он попросил военных высказать мнение об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях.

«Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией», — сказал президент РФ.

Он уточнил, что господин Теплинский «был достаточно долго на передней линии» и «сделал доклад очень обстоятельный». «Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили»,— добавил Путин.

Это первое посещение Путиным Херсонской области. 19 марта он побывал в Мариуполе в Донецкой народной республике.

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Политика #Россия #Мир #Военная политика
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