Песня «Алла будет петь» для Пугачевой наделала шума в Сети

Кристина Орбакайте выпустила песню, как подарок маме Примадонне на день рождения. После того, как Пугачева со скандалом уехала из России, композиция прозвучала, как протест.

«Камни будут с неба лететь — Алла будет петь, крылья будут сзади гореть — Алла будет петь, пули будут в душу лететь — Алла будет петь, всем, кто хочет солнцем гореть — Алла будет петь, пули», — спела Орбакайте.

Также в песне есть следующие слова: «Я хочу жить, как ветер, говорить все в глаза. Дипломатия, детка, это не про меня».

Текст песни принадлежит поэтессе Наталье Касимцевой. После выхода композиции, ее обвинили в том, что она поддерживает позицию Аллы Пугачевой. Но поэтесса, которая недавно написала Григорию Лепсу песню «Родина-Мать», поспешила оправдаться.

«Дело в том, что текст "Алла будет петь" был написан очень давно, и отдан Алле Пугачевой много лет назад. До всего, что произошло с тех пор в жизни нашей страны и судьбах людей. Поэтому, этот текст никак не отражает мою позицию, да и нет там ни слова о политике и сегодняшней ситуации в мире», — написала Касимцева в соцсеяти.