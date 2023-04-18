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Песня «Алла будет петь» для Пугачевой наделала шума в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © / CC BY-SA 4.0

Кристина Орбакайте выпустила песню, как подарок маме Примадонне на день рождения. После того, как Пугачева со скандалом уехала из России,  композиция прозвучала, как протест.

«Камни будут с неба лететь — Алла будет петь, крылья будут сзади гореть — Алла будет петь, пули будут в душу лететь — Алла будет петь, всем, кто хочет солнцем гореть — Алла будет петь, пули», — спела Орбакайте.

Также в песне есть следующие слова: «Я хочу жить, как ветер, говорить все в глаза. Дипломатия, детка, это не про меня».

Текст песни принадлежит поэтессе Наталье Касимцевой. После выхода композиции, ее обвинили в том, что она поддерживает позицию Аллы Пугачевой. Но поэтесса, которая недавно написала Григорию Лепсу песню «Родина-Мать», поспешила оправдаться.

«Дело в том, что текст "Алла будет петь" был написан очень давно, и отдан Алле Пугачевой много лет назад. До всего, что произошло с тех пор в жизни нашей страны и судьбах людей. Поэтому, этот текст никак не отражает мою позицию, да и нет там ни слова о политике и сегодняшней ситуации в мире», — написала Касимцева в соцсеяти.

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