Маск анонсировал чат-бот TruthGPT

Бизнесмен Илон Маск собирается запустить собственную версию чат-бота TruthGPT, который будет «искать правду».

«Я собираюсь запустить что-то, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий правду искусственный интеллект, который пытается понять природу Вселенной», — сказал Маск в интервью на телеканале Fox News.

По его мнению, так как ИИ заботится о понимании Вселенной, маловероятно, что он уничтожит людей, поскольку они являются ее интересной частью. Он подчеркнул опасность искусственного интеллекта в целом, отметив, что у него «есть потенциал разрушения цивилизации».

Маск, по данным американских СМИ, открыл компанию X.AI. Он собрался запустить новый стартап в области искусственного интеллекта, который будет способен составить конкуренцию компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT.

Чат-бот — это программа-собеседник, которая имитирует реальный разговор с пользователем. Они функционируют на основе набора инструкций или используют машинное обучение. Наиболее известный сейчас — ChatGPT, который пишет статьи и научные работы.