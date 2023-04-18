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Призывников не станут направлять на службу в новые регионы

Источник:
ТАСС
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Отправка призывников в войска
Фото: © Минобороны России

Призывники не будут направляться для прохождения военной службы в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, сообщил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

«Сразу хочу отметить: в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области граждан, призванных на военную службу в весеннюю призывную кампанию 2023 года, направлять не будут», — сказал ТАСС Локтев.

По его словам, «все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации».

Локтев отметил, что треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где за пять месяцев освоят современную технику и получат военно-учетную специальность.

«По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники», — уточнил комиссар.

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ball-n-wall

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rumatam

не стоит верить этой "утечке".

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GammiPluh

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