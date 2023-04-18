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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон заявил об ограниченности ресурсов для помощи Киеву

Источник:
ТАСС
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США предоставили Украине поддержку на экстраординарные суммы, но ресурсы не безграничны, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол.

Он напомнил, что чуть более чем за год администрация президента США Джо Байдена выделила Киеву более 35 миллиардов долларов помощи.

«Очевидно, что Конгресс выделил нам экстраординарную сумму на поддержку безопасности Украины, — цитирует ТАСС Кола. По его словам, сам факт, что США «справились с этим с точки зрения бюрократии и логистики, является чудом».

«Но наши ресурсы не безграничны. Налогоплательщики отдают свои деньги, мы должны правильно ими распоряжаться», — отметил Кол.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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