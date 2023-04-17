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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад нанес мощный удар по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Утечка секретных данных из Пентагона стала серьезным ударом по боеспособности украинской армии, признали западные аналитики.

«Наиболее опасным аспектом утечки была тайная информация, которая дала России представление о том, насколько каждая бригада ВСУ готова к ожидаемому весеннему наступлению», — пишет The Australian.

Так, в обнародованных документах подробно указано, какую именно военную технику Запад предоставляет каждой украинской бригаде, которые были сформированы Киевом для наступления.

Кроме этого, в открытый доступ попало подробное описание слабых мест украинской ПВО, которая может быть подавлена уже в следующем месяце. По мнению экспертов, это дает Москве огромное тактическое преимущество.

На прошлой неделе в бостонском суде предъявили обвинения американскому военнослужащему Джеку Тейшейре, который с февраля 2022 года публиковал секретные материалы Пентагона на сервере в Discord.

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Оборона #Армия #Оружие
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