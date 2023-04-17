Запад нанес мощный удар по Украине

Утечка секретных данных из Пентагона стала серьезным ударом по боеспособности украинской армии, признали западные аналитики.

«Наиболее опасным аспектом утечки была тайная информация, которая дала России представление о том, насколько каждая бригада ВСУ готова к ожидаемому весеннему наступлению», — пишет The Australian.

Так, в обнародованных документах подробно указано, какую именно военную технику Запад предоставляет каждой украинской бригаде, которые были сформированы Киевом для наступления.

Кроме этого, в открытый доступ попало подробное описание слабых мест украинской ПВО, которая может быть подавлена уже в следующем месяце. По мнению экспертов, это дает Москве огромное тактическое преимущество.

На прошлой неделе в бостонском суде предъявили обвинения американскому военнослужащему Джеку Тейшейре, который с февраля 2022 года публиковал секретные материалы Пентагона на сервере в Discord.