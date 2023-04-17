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Henkel русифицировал популярные бренды

Источник:
РИА Новости
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Российское подразделение немецкой компании Henkel начало русифицировать свои бренды. Ранее компания объявила о своем уходе из России.

Так, теперь кондиционер для белья Vernel называется «Вернель», стиральный порошок Persil — «Персил». При этом компания заверяет, что изменились только названия, состав и рецептура остались прежними, пишет РИА Новости.

Henkel заявил о прекращении работы в России в апреле 2022 года. При этом руководство компании подчеркнуло, что намерено покидать российский рынок плавно, так как в России работает 11 заводов Henkel.

Компании принадлежат бренды порошков Persil, «Пемос» и «Ласка», чистящего средства «Пемолюкс», клея «Момент» и ряда других. С января 2023 года компания работает в России под новым коммерческим названием Lab Industries.

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Экономика #Торговля
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Топ комментариев

DRAGONWAY

Тебя первого надо передать, как дифективного.

Snikolas

Тут и так было понятно украина слаба, Великая Российская Армия выйдет победителем в СВО.

Alhazred

Этот его и не начинал. Да и толку... Там только петля на осине поможет.

gena415

украина отблагодарила Пригожина, обстреляв в Паску церковь в Донецке