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Настало время опытных: почему работники 50+ снова в тренде

Источник:
Sibnet.ru
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Центр занятости
Фото: © Sibnet.ru
Структурный сдвиг на российском рынке труда произойдет до конца 2023 года — работодатели, которые сейчас предпочитают молодых специалистов, начнут активно нанимать соискателей старше 50 лет. 

В марте работодатели направили соискателям старше 50 лет более 370 тысяч приглашений на свои вакансии. Это на 67% больше, чем в марте прошлого года, и в 2,5 раза больше, чем в марте 2021 года. Тенденция очевидна. 

Сотрудники 40+ и 50+ привлекают работодателей, прежде всего, профессиональным и жизненным опытом, отсутствием завышенных зарплатных ожиданий, готовностью к компромиссам, навыками эффективной коммуникации и ответственным отношением к работе.

Еще один фактор — дефицит сотрудников в возрасте около 30 лет из-за низкой рождаемости в 1990-х и релокации молодежи в другие странны на фоне украинских событий. Кроме этого, 300 тысяч мужчин «забрала» частичная мобилизация.

Что не так с демографией. С 1987 по 1999 число родившихся в РСФСР, а потом в России сократилось вдвое: с 2,5 до 1,25 миллиона человек в год. По оценкам специалистов, в 2030 году женщин детородного возраста будет на 40% меньше, чем в 2010. Число рожденных детей в 2023 году может составить 1,2 миллиона — это станет самым низким показателем за все постсоветское время.

Настало время опытных

На 2022 год в России было всего 15,7 миллиона человек в возрасте от 20 до 29 лет и примерно столько же — в возрасте от 10 до 19 лет. Уже в ближайшее десятилетие 50-летние станут самым многочисленным поколением и начнут играть значимую роль на рынке труда.

Статистика уже показывает существенный рост занятости населения старшего возраста. После повышения пенсионного возраста в 2019 году люди стали уходить с рынка труда на год-два позже, чем до пенсионной реформы, отметил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в интервью «Известиям».

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В марте 2023 года увеличилось количество резюме соискателей в возрасте от 50 до 60 лет — на 7%, а в возрасте от 60 лет и старше — на 21%. 

При этом молодых соискателей стало меньше — численность резюме в возрастных группах от 14 до 40 лет за год упала на 6%.

Работающее население в целом стареет — за 10 лет средний возраст работников увеличился на два года и достиг 42 лет.

Где востребованы возрастные соискатели

В среднем по всем организациям в России на долю работников старшего поколения приходится 21% от общей численности персонала. Больше таких сотрудников в государственных организациях, а также в сферах социального обслуживания, ЖКХ и здравоохранения.

Наиболее востребованы работники старшего возраста в отраслях с традиционно повышенным дефицитом кадров — образовании и здравоохранении, отмечает Ляшок. Кроме этого, наблюдается рост потребности в сотрудниках в сфере промышленности.

Елена Артемьева из «Работы.ру» называет самыми востребованными профессиями для соискателей старше 50 лет рабочие специальности, в число дефицитных входят водители, сборщики, токари, монтажники.

Еще один тренд — массовое переобучение возрастных работников. Они активно принимают участие в государственных программах, которые предлагают бесплатно повысить квалификацию или получить дополнительное профессиональное образование. При этом 80% слушателей старше 50 лет выбирают программы, связанные с компьютерами.

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Экономика #Рынок труда #Аналитика
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Топ комментариев

DRAGONWAY

Тебя первого надо передать, как дифективного.

Snikolas

Тут и так было понятно украина слаба, Великая Российская Армия выйдет победителем в СВО.

Alhazred

Этот его и не начинал. Да и толку... Там только петля на осине поможет.

gena415

украина отблагодарила Пригожина, обстреляв в Паску церковь в Донецке