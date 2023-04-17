Назван самый грандиозный просчет Запада

Санкции, которые Запад ввел в отношении России из-за конфликта на Украине, оказались его самым грандиозным просчетом за всю историю, утверждают американские аналитики. Ограничительные меры лишь навредили западным странам.

«Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем имела со времен распада Советского Союза», — пишет издание American Thinker.

Пока Запад будет сталкиваться с высокой инфляцией и дефицитом энергоресурсов, российская экономика начнет расти быстрее немецкой или британской, а в будущем может обогнать и экономику США, спрогнозировали авторы публикации.

Наряду с этим Россия добивается успехов в военной сфере, нарастив производство обороной продукции, в первую очередь, артиллерии и снарядов к ней, тогда как Запад, наоборот, испытывает нехватку боеприпасов из-за поддержки Украины.

Растет и дипломатический вес России, особенно в азиатских и африканских странах. Запад постепенно утрачивает свое влияние в этих регионах, и они стремятся к сотрудничеству с более надежным партнером — Москвой, подчеркивается в статье.