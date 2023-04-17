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Российский бизнес выплатит «налог на удачу»

Источник:
«Интерфакс»
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Министерство финансов подготовило законопроект о разовом взносе в бюджет с непредвиденной прибыли компаний (windfall tax), который неофициально уже прозвали «налогом на удачу».

Согласно документу, разовый сбор из сверхприбыли российского бизнеса за 2021—2022 годы составит 10% от суммы превышения прибыли над показателем за 2018—2019 годы, пишет «Интерфакс».

При этом при досрочной уплате налога до формального вступления нововведений в силу 1 января 2024 года его размер составит 5%. Скидка за досрочную уплату будет предоставляться в форме налогового вычета.

Ранее министр финансов Антон Силуанов оценил потенциальный доход от разового сбора с российского бизнеса в 300 миллиардов рублей. Сбор будет обязательным, однако для нефтяных, угольных компаний и производителей СПГ в законопроекте сделаны исключения.

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Топ комментариев

DRAGONWAY

Тебя первого надо передать, как дифективного.

MuCbE

Да как бы от террористов другого и не ждали. Все по методичке НАТО.

Snikolas

Тут и так было понятно украина слаба, Великая Российская Армия выйдет победителем в СВО.

Гаврило Принцип

Укрятня - террористическое государство. Оно будет уничтожено, к этому всё и идёт.