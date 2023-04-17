Авиабилетам на внутренние рейсы предсказали резкое подорожание

Авиабилеты на внутрироссийские рейсы в этом году могут подорожать на 15-30% по сравнению с 2022 годом на фоне сокращения объемов субсидирования, сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.

«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15% до 30%», — сказал министр.

В прошлом году авиакомпании РФ получили 100 миллиардов рублей субсидий для возмещения операционных расходов на полеты внутри страны в условиях санкций. В 2023 году субсидирование предусмотрено на уровне 25,3 миллиарда рублей.

Снижение субсидирование уже привело к сокращению более 10 тысяч рейсов, порядка половины приходятся на труднодоступные регионы. При этом в текущем году в России на внутренних рейсах планируется перевезти почти 82 миллиона пассажиров.