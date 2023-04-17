НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Авиабилетам на внутренние рейсы предсказали резкое подорожание

Источник:
ТАСС
264 0
Прилет внутренних рейсов
Фото: © Sibnet.ru

Авиабилеты на внутрироссийские рейсы в этом году могут подорожать на 15-30% по сравнению с 2022 годом на фоне сокращения объемов субсидирования, сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.

«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15% до 30%», — сказал министр.

В прошлом году авиакомпании РФ получили 100 миллиардов рублей субсидий для возмещения операционных расходов на полеты внутри страны в условиях санкций. В 2023 году субсидирование предусмотрено на уровне 25,3 миллиарда рублей.

Снижение субсидирование уже привело к сокращению более 10 тысяч рейсов, порядка половины приходятся на труднодоступные регионы. При этом в текущем году в России на внутренних рейсах планируется перевезти почти 82 миллиона пассажиров.

Еще по теме
РЖД внедрили новую систему идентификации пассажиров
Дороги в Новокузнецке стали «умнее»
Пилон Центрального моста в Новосибирске готов
Россия заложит еще два атомных ледокола
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США грозит катастрофа из‑за трещины на дне Тихого океана
Хомяка разоблачили в шоу «Маска»
Встречный удар: как Россия остановит наступление Украины
Российские войска поразили расположение «Иностранного легиона»
Обсуждение (0)
Картина дня
Российский бизнес выплатит «налог на удачу»
Назван самый грандиозный просчет Запада
Авиабилетам на внутренние рейсы предсказали резкое подорожание
РЖД внедрили новую систему идентификации пассажиров
О самом главном
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Как язык тела выдает вруна
Самый простой способ планирования дел и времени
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
37
Медведев пригрозил Польше исчезновением
32
Минобороны сообщило о взятии двух кварталов в Артемовске
29
Семена Слепакова признали иноагентом
29
Путин подписал закон об электронных повестках
24
Шойгу поднял Тихоокеанский флот по тревоге