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«Яндекс Браузер» научился переводить видео с китайского языка

Источник:
Sibnet.ru
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«Яндекс Браузер» теперь умеет осуществлять перевод и закадровую озвучку видео с китайского языка на русский, новая функция представлена в официальном блоге интернет-обозревателя.

Для перевода нейросеть использует огромный массив видео на китайском языке, учитывая тон и контекст речи в видеопотоке. Сам перевод при этом происходит в несколько этапов, отмечается в сообщении.

Так, алгоритм способен различать четыре тона — данные фонетические особенности произношения способны значительно менять смысл почти любого высказывания в китайском языке. Кроме того, система «Яндекса» различает 6,5 тысячи иероглифов.

Чтобы зритель мог воспользоваться переводом и озвучкой с китайского на русский язык, необходимо нажать кнопку «Перевести видео» в «Яндекс Браузере». В частности, технологией уже можно воспользоваться на YouTube.

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Топ комментариев

DRAGONWAY

Тебя первого надо передать, как дифективного.

MuCbE

Да как бы от террористов другого и не ждали. Все по методичке НАТО.

Snikolas

Тут и так было понятно украина слаба, Великая Российская Армия выйдет победителем в СВО.

Гаврило Принцип

Укрятня - террористическое государство. Оно будет уничтожено, к этому всё и идёт.