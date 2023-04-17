«Яндекс Браузер» научился переводить видео с китайского языка

«Яндекс Браузер» теперь умеет осуществлять перевод и закадровую озвучку видео с китайского языка на русский, новая функция представлена в официальном блоге интернет-обозревателя.

Для перевода нейросеть использует огромный массив видео на китайском языке, учитывая тон и контекст речи в видеопотоке. Сам перевод при этом происходит в несколько этапов, отмечается в сообщении.

Так, алгоритм способен различать четыре тона — данные фонетические особенности произношения способны значительно менять смысл почти любого высказывания в китайском языке. Кроме того, система «Яндекса» различает 6,5 тысячи иероглифов.

Чтобы зритель мог воспользоваться переводом и озвучкой с китайского на русский язык, необходимо нажать кнопку «Перевести видео» в «Яндекс Браузере». В частности, технологией уже можно воспользоваться на YouTube.