Найдены влияющие на поведение мужчин циклы

Ученые из Лейденского университета в Голландии выявили новые циклы поведения людей, которые могут повторяться каждые 7-52 дня. При этом впервые подобные циклы были найдены у мужчин, тогда как у женщин они довольно хорошо известны.

Чтобы изучить многодневные ритмы в поведении здорового человека, было проанализировано более 300 миллионов его взаимодействий с сенсорными экранами смартфонов, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Digital Medicine.

На телефоны участников исследования было установлено специальное приложение, позволяющее отслеживать информацию об использовании смартфонов. Полученная информация выявила три типа поведения при взаимодействии с телефонами.

Результаты показали, что циклы в несколько дней очень распространены у всех людей: у пожилых, молодых, женщин и мужчин. В частности, у мужчин были выявлены циклы продолжительностью от 25 до 30 дней, которые влияют на их поведение.

При этом механизм этих циклов пока остается непонятным — по всей видимости, здесь задействована сложная взаимосвязь между окружением и собственными когнитивными навыками, предполагают ученые.