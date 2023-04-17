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Вышел трейлер сериала «Балет» с датой премьеры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Балет»

Премьера сериала «Балет» состоится 18 мая эксклюзивно в видеосервисе Wink, за месяц до релиза создатели представили полноценный трейлер проекта.

В центре сюжета бывшая советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс. Она возвращается в страну спустя почти 40 лет, чтобы поставить оригинальный современный спектакль на сцене главного балетного театра страны, куда ее пригласил новый директор.

Майерс вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми людьми в русском балете, но главное — с худруком театра Андреем Прониным. Когда-то они были парой, и сейчас старые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой.

На кону большие деньги, амбиции, карьера — Рута пытается разобраться со своими внутренними сомнениями и держаться в стороне от театральных интриг, но несмотря на все свои усилия, оказывается в эпицентре страстей, далеких от искусства.

Роль Руты Майерс исполнила Алла Сигалова, а Пронина — Федор Бондарчук. Также в сериале снялись Маруся Фомина, Игорь Гордин, Петр Райков, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, Евгения Добровольская.

В сериале «Балет» зритель увидит семь постановок: часть из них специально созданы для проекта, а также представлена легендарная классика («Пахита», «Жизель», «Лебединое озеро»).

В съемках участвовали балетные труппы ведущих театров страны — театра «Балет Москва», Театра балета Бориса Эйфмана, а также солисты Большого театра, Новосибирского театра оперы и балета, Мариинского театра и Ансамбля «Березка».


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