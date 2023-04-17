Россия выведет на орбиту спутник размером со спичечный коробок

Российская частная компания запустит на орбиту миниатюрный пико-спутник, который будет выполнять функции сервера, сообщает пресс-служба RuVDS.

«Спутник-сервер хостинг-провайдера RuVDS будет выведен на орбиту с помощью пускового контейнера — уникальной технологии компании "Малые космические системы". Уникальная для России миссия будет осуществлена к осени этого года», — отмечается в сообщении.

По словам гендиректора RuVDS Никиты Цаплина, проект носит экспериментальный характер. Он позволит оценить надежность подобных решений и перспективы дальнейшего развитие проекта, который предусматривает вывод на орбиту десятков аппаратов размером со спичечный коробок.

Новая технология позволит выводить спутники с помощью ракеты-носителя, на которую установлены пусковые контейнеры. При этом применение пико-спутников обойдется в десять раз дешевле кубсатов, которые представляют собой компактные спутники-кубики.