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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Россия выведет на орбиту спутник размером со спичечный коробок

Источник:
ТАСС
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Российская частная компания запустит на орбиту миниатюрный пико-спутник, который будет выполнять функции сервера, сообщает пресс-служба RuVDS.

«Спутник-сервер хостинг-провайдера RuVDS будет выведен на орбиту с помощью пускового контейнера — уникальной технологии компании "Малые космические системы". Уникальная для России миссия будет осуществлена к осени этого года», — отмечается в сообщении.

По словам гендиректора RuVDS Никиты Цаплина, проект носит экспериментальный характер. Он позволит оценить надежность подобных решений и перспективы дальнейшего развитие проекта, который предусматривает вывод на орбиту десятков аппаратов размером со спичечный коробок.

Новая технология позволит выводить спутники с помощью ракеты-носителя, на которую установлены пусковые контейнеры. При этом применение пико-спутников обойдется в десять раз дешевле кубсатов, которые представляют собой компактные спутники-кубики.

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Топ комментариев

DRAGONWAY

Тебя первого надо передать, как дифективного.

MuCbE

Да как бы от террористов другого и не ждали. Все по методичке НАТО.

Snikolas

Тут и так было понятно украина слаба, Великая Российская Армия выйдет победителем в СВО.

Гаврило Принцип

Укрятня - террористическое государство. Оно будет уничтожено, к этому всё и идёт.