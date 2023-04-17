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РЖД внедрили новую систему идентификации пассажиров

Источник:
«Гудок»
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Российские железнодорожники полностью перешли на собственную систему идентификации и обслуживания пассажиров (СИОП), сообщил представитель компании «ИнфоТеКС» Сергей Селиверстов.

Система идентификации и обслуживания пассажиров хранит данные о клиентах, осуществивших посадку в поезд, а также информацию о проводимых с билетами операциях, которая передается на устройства работников поездных бригад в автоматическом режиме.

При этом РЖД продолжит развитие программы — так, в этом году в ней появится функция будильника, который учитывает геоданные. Приложение, ориентируясь на местонахождение поезда, оповестит проводника, когда нужно разбудить пассажира.

Кроме того, в системе в числе других новшеств появится расшифровка кодов льгот, что облегчит работу неопытным работникам и студентам-проводникам.

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DRAGONWAY

Тебя первого надо передать, как дифективного.

MuCbE

Да как бы от террористов другого и не ждали. Все по методичке НАТО.

Snikolas

Тут и так было понятно украина слаба, Великая Российская Армия выйдет победителем в СВО.

Гаврило Принцип

Укрятня - террористическое государство. Оно будет уничтожено, к этому всё и идёт.