РЖД внедрили новую систему идентификации пассажиров

Российские железнодорожники полностью перешли на собственную систему идентификации и обслуживания пассажиров (СИОП), сообщил представитель компании «ИнфоТеКС» Сергей Селиверстов.

Система идентификации и обслуживания пассажиров хранит данные о клиентах, осуществивших посадку в поезд, а также информацию о проводимых с билетами операциях, которая передается на устройства работников поездных бригад в автоматическом режиме.

При этом РЖД продолжит развитие программы — так, в этом году в ней появится функция будильника, который учитывает геоданные. Приложение, ориентируясь на местонахождение поезда, оповестит проводника, когда нужно разбудить пассажира.

Кроме того, в системе в числе других новшеств появится расшифровка кодов льгот, что облегчит работу неопытным работникам и студентам-проводникам.