Шествие с абсурдными лозунгами Монстрация не состоится 1 мая 2023 года в Новосибирске, власти города и главный идеолог назвали разные причины.

Монстрации не будет 1 мая, так как в этот день не будет проводиться никаких праздничных шествий, сообщила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Организатор Монстрации Артем Лоскутов сказал РБК Новосибирск, что причиной отказа в проведении акции в городе в этом году считает проведение специальной военной операции.

Монстрация не проходит в офлайн с 2020 года, с начала пандемии. До этого мероприятие проходило 16 раз, зародившись в Новосибирске в 2004 году и став одним из его брендов.



Шествие пережило различные гонения и стало частью праздничного Первомая от мэрии Новосибирска, но после пандемии провести его снова офлайн не удается. В 2019 году главным лозунгом Монстрации стал «Нам хана», и, похоже, он оказался пророческим.