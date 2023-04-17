НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Новосибирск снова останется без Монстрации

Источник:
Sibnet.ru
272 2
Главный лозунг Монстрации в 2019 году
Главный лозунг Монстрации в 2019 году
Фото: © Sibnet.ru

Шествие с абсурдными лозунгами Монстрация не состоится 1 мая 2023 года в Новосибирске, власти города и главный идеолог назвали разные причины. 

Монстрации не будет 1 мая, так как в этот день не будет проводиться никаких праздничных шествий, сообщила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Организатор Монстрации Артем Лоскутов сказал РБК Новосибирск, что причиной отказа в проведении акции в городе в этом году считает проведение специальной военной операции.

Монстрация не проходит в офлайн с 2020 года, с начала пандемии. До этого мероприятие проходило 16 раз, зародившись в Новосибирске в 2004 году и став одним из его брендов.

Шествие пережило различные гонения и стало частью праздничного Первомая от мэрии Новосибирска, но после пандемии провести его снова офлайн не удается. В 2019 году главным лозунгом Монстрации стал «Нам хана», и, похоже, он оказался пророческим.

Еще по теме
Главу «Дискуса» задержали в Новосибирске
Эксперт успокоила насчет нового вируса Хасеки
ХК «Сибирь» расстанется с главным тренером из-за неудачи в плей-офф
СК сообщил о попытке убийства ребенка в Новосибирске
смотреть все
Сибирь #Новосибирск #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Семь видов спорта: подборка российских сериалов
14.04.2023 19:52
кадр из фильма «Блуждающая Земля 2»
«Блуждающая Земля 2»: главный китайский фильм 2023 года
13.04.2023 00:56
info.sibnet.ru
Новый фильм «Три мушкетера»: классика на современный лад
07.04.2023 01:00
info.sibnet.ru
Сериал «Шпион»: Безруков закрутил интригу
26.03.2023 22:02
Самое популярное
США грозит катастрофа из‑за трещины на дне Тихого океана
Хомяка разоблачили в шоу «Маска»
Встречный удар: как Россия остановит наступление Украины
Российские войска поразили расположение «Иностранного легиона»
Обсуждение (2)
Картина дня
Российский бизнес выплатит «налог на удачу»
Назван самый грандиозный просчет Запада
Авиабилетам на внутренние рейсы предсказали резкое подорожание
РЖД внедрили новую систему идентификации пассажиров
О самом главном
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Как язык тела выдает вруна
Самый простой способ планирования дел и времени
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

DRAGONWAY

Тебя первого надо передать, как дифективного.

MuCbE

Да как бы от террористов другого и не ждали. Все по методичке НАТО.

Snikolas

Тут и так было понятно украина слаба, Великая Российская Армия выйдет победителем в СВО.

Гаврило Принцип

Укрятня - террористическое государство. Оно будет уничтожено, к этому всё и идёт.