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Врач перечислила опасность сахарозаменителей

Источник:
Sibnet.ru
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похудение
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Активное употребление сахарозаменителей может привести к проблемам с пищеварением и головным болям, сообщила врач-эндокринолог «Инвитро-Юг» Александра Дедикова.

Заменители сахара активно используют не только диабетики, но и желающие похудеть. Но эти вещества не так безобидны. 

Искусственные подсластители имеют нулевую калорийность, но при этом обладают насыщенным вкусом, превосходящим сахар в сотни раз. Это аспартам, сукралоза, цикламат, сахарин и другие.

Натуральные сахарозаменители дороже, они безопаснее для организма. Например, фруктоза, ксилит, сорбит, стевиозид, эритрит и другие.

«Избыточное употребление сахарозаменителей может спровоцировать нежелательные реакции, такие как аллергия, нарушения со стороны ЖКТ, метеоризмы, диарея, головные боли, отеки, прибавка веса и другие», — сказала врач.

Она отметила, что нежелательно употреблять сахарозаменители аллергикам, людям с выраженными нарушениями со стороны кишечника, беременным и кормящим женщинам, а также детям.

Что нужно знать об углеводах

Лучше выбирать подсластили на основе стевии и эритрита. С этими натуральными сахарозаменителями можно готовить домашнюю выпечку и сладости. Они устойчивы к действию высоких температур, поэтому могут подвергаться тепловой обработке.

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Топ комментариев

DRAGONWAY

Тебя первого надо передать, как дифективного.

MuCbE

Да как бы от террористов другого и не ждали. Все по методичке НАТО.

Гаврило Принцип

Укрятня - террористическое государство. Оно будет уничтожено, к этому всё и идёт.

Snikolas

Тут и так было понятно украина слаба, Великая Российская Армия выйдет победителем в СВО.