Врач перечислила опасность сахарозаменителей

Активное употребление сахарозаменителей может привести к проблемам с пищеварением и головным болям, сообщила врач-эндокринолог «Инвитро-Юг» Александра Дедикова.

Заменители сахара активно используют не только диабетики, но и желающие похудеть. Но эти вещества не так безобидны.

Искусственные подсластители имеют нулевую калорийность, но при этом обладают насыщенным вкусом, превосходящим сахар в сотни раз. Это аспартам, сукралоза, цикламат, сахарин и другие.

Натуральные сахарозаменители дороже, они безопаснее для организма. Например, фруктоза, ксилит, сорбит, стевиозид, эритрит и другие.

«Избыточное употребление сахарозаменителей может спровоцировать нежелательные реакции, такие как аллергия, нарушения со стороны ЖКТ, метеоризмы, диарея, головные боли, отеки, прибавка веса и другие», — сказала врач.

Она отметила, что нежелательно употреблять сахарозаменители аллергикам, людям с выраженными нарушениями со стороны кишечника, беременным и кормящим женщинам, а также детям.

Лучше выбирать подсластили на основе стевии и эритрита. С этими натуральными сахарозаменителями можно готовить домашнюю выпечку и сладости. Они устойчивы к действию высоких температур, поэтому могут подвергаться тепловой обработке.