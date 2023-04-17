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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Словакия отдала Украине все свои истребители МиГ‑29

Источник:
РИА Новости
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Словакия завершила передачу Украине истребителей МиГ-29, сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь.

«Тринадцать МиГов уже на Украине», — приводит РИА Новости слова главы военного ведомства Словакии. Министр напомнил, что четыре истребителя перегнали украинские пилоты в марте, девять остававшихся перебросили на Украину по земле.

МиГ-29 ВВС Словакии
МиГ-29 ВВС Словакии
Фото: Aldo Bidini / GFDL 1.2

Ранее Надь сообщал, что в качестве компенсации за переданные Украине МиГи США поставит Братиславе 12 вертолетов AH-1Z Viper.

Ранее бывший премьер-министр Словакии заявил, что истребители МиГ-29 передали Киеву с грубым нарушением норм конституции страны. По его словам, власти ранее не планировали приобретать американские вертолеты, теперь же стране придется доплатить за то, что ей не нужно.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России заявила о грубом нарушении Словакией международных договоров по реэкспорту оружия. В ведомстве указали, что Братислава не имела права передавать МиГ-29 без согласия Москвы.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

DRAGONWAY

Тебя первого надо передать, как дифективного.

MuCbE

Да как бы от террористов другого и не ждали. Все по методичке НАТО.

Гаврило Принцип

Укрятня - террористическое государство. Оно будет уничтожено, к этому всё и идёт.

Snikolas

Тут и так было понятно украина слаба, Великая Российская Армия выйдет победителем в СВО.