Как бесплатно активировать онлайн-кинотеатр Wink

«Трансформер Акция» — одна из самых популярных и доступных подписок в видеосервисе Wink. В нее входит большое количество фильмов, телеканалов и другого контента. И сейчас ее можно подключить бесплатно.

Подписка «Трансформер Акция» включает 257 телеканалов и 50 тысяч фильмов и сериалов. Сейчас ее можно активировать бесплатно на 30 дней.

Что есть в подписке «Трансформер Акция»

В базовой настройке «Трансформер Акции» в подписку включен онлайн-кинотеатр Wink с хитами и новинками кино и сериалов, контент платформы more.tv, куда входят эксклюзивы от СТС и топовых студий.

Пользователям «Трансформер Акции» доступны каналы в 4К: это пять телеканалов с Ultra HD качеством, 12 каналов, транслирующие зарубежные блокбастеры и классику кино, телеканалы только с русским контентом, познавательные каналы об истории, технологиях, путешествиях.

Среди дополнительного контента, входящего в подписку «Трансформер Акции», — радио (семь радиостанций в прямом эфире), English Class (обучающие программы по английскому языку для любого уровня), коллекция караоке, уроки для школьников.

Также обладатели подписки «Трансформер Акция» могут смотреть самые свежи новинки кино, которые не входят в подписку, с 5% скидкой.

Для примера, сейчас в подписку входят такие проекты как сериалы «Мерзлая земля», «Актрисы», «Фишер», фильмы «Праведник», «Непослушная», «Чебурашка».

Абонентам Ростелекома бесплатного больше

Для пользователей Ростелекома условия подписки еще выгоднее. До 30 апреля они могут бесплатно смотреть 60 дней подписку «Попробуй Трансформер».

Чтобы активировать бесплатные подписки, нужно зарегистрироваться в Wink по номеру телефона, найти в меню пункт «Подписки» и активировать нужную.

От абонентов Ростелекома больше ничего не потребуется, так как у них есть лицевой счет.

Абонентов других провайдеров попросят ввести данные банковской карты. Но стоимость подписки (399 рублей) начнет списываться только со следующего месяца, если подписка не будут отключена.