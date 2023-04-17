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Глава Минэкономразвития оценил темпы роста ВВП России

Источник:
ТАСС
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Минэкономразвития России оценивает темпы роста ВВП РФ в текущем году на уровне 1,2%, сообщил глава министерства Максим Решетников.

«Экономика продолжает восстанавливаться. Оцениваем темп роста ВВП в этом году на уровне 1,2%. К 2026 году он ускорится почти до 3%. Главным образом — за счет восстановления потребительского спроса», — приводит ТАСС слова Решетникова.

Министерство также прогнозирует на 2024 год рост ВВП в 2%, следует из основных параметров сценарных условий на 2024-2026 годы, подготовленных Минэкономразвития.

По данным Росстата, снижение ВВП России по итогам 2022 года достигло 2,1%. Ранее, согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, снижение ВВП РФ в 2023 году ожидалось на уровне 0,8%.

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DRAGONWAY

Тебя первого надо передать, как дифективного.

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Да как бы от террористов другого и не ждали. Все по методичке НАТО.

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Тут и так было понятно украина слаба, Великая Российская Армия выйдет победителем в СВО.