Глава Минэкономразвития оценил темпы роста ВВП России

Минэкономразвития России оценивает темпы роста ВВП РФ в текущем году на уровне 1,2%, сообщил глава министерства Максим Решетников.

«Экономика продолжает восстанавливаться. Оцениваем темп роста ВВП в этом году на уровне 1,2%. К 2026 году он ускорится почти до 3%. Главным образом — за счет восстановления потребительского спроса», — приводит ТАСС слова Решетникова.

Министерство также прогнозирует на 2024 год рост ВВП в 2%, следует из основных параметров сценарных условий на 2024-2026 годы, подготовленных Минэкономразвития.

По данным Росстата, снижение ВВП России по итогам 2022 года достигло 2,1%. Ранее, согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, снижение ВВП РФ в 2023 году ожидалось на уровне 0,8%.