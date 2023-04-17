Названы супермаркеты с наибольшим количеством просрочки

Торговые сети «Светофор», «Красное & Белое» и «Ашан» оказались в топе магазинов с наибольшим количеством нарушений, среди которых несоответствие ценника и стоимости на кассе, торговля просрочкой и несоблюдение условий хранения.

Больше всего нарушений Роспотребнадзор выявил в федеральной торговой сети бросовых цен «Светофор». Их число в I квартале этого года по сравнению с первыми тремя месяцами 2022 года выросло в 10 раз (на 1000%). Почти такие же показатели у «Красное & Белое» — рост на 975%.

Много нарушений у «Ашана» — увеличение на 264%, «Ленты» — 248% и «Бристоля» — 245%. Следом идут «Дикси» — 160%, «Перекресток» — 159%, «Магнит» — 156%, «О’кей» — 142%, «Пятерочка» — 116% и Metro — 100%. Лучше всех обстоят дела у сети «ВкусВилл» — число нарушений здесь выросло менее чем вдвое — 89%.

Чаще всего проверяющие службы выявляли несоответствие ценника на товар на полке и его стоимости на кассе, нарушение условий хранения пищевой продукции и продажу просроченных товаров.

Рост таких нарушений связан с тем, что магазинам ничего не грозит. Если раньше проверяющие выписывали штрафы в несколько сотен тысяч рублей, то сейчас обходятся обычным предупреждением, которое может дублироваться много раз, сказал «Известиям» председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.