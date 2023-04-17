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Министр обороны КНР рассказал об особом отношении к России

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил на переговорах с президентом Владимиром Путиным, что специально выбрал Россию для первого визита в своей должности.

«После того как я занял должность министра обороны КНР, это мой первый зарубежный визит. Я специально выбрал для этого Россию, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений», — отметил Ли Шанфув ходе встречи с Путиным.

По его словам, у Пекина и Москвы очень крепкие отношения. «Они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, строятся на принципах неприсоединения <...>, и они очень устойчивы», — сказал Ли Шанфу.

«Развивая отношения, мы понимаем ту ответственность, которая лежит на наших странах. Особенно принимая во внимание, что сейчас происходят крупнейшие за последние 100 лет перемены, мы работаем плечом к плечу и работаем над повышением благосостояния наших народов», — подчеркнул глава Минобороны КНР.

Генерала Ли Шанфу утвердили на посту главы Минобороны в марте этого года. Ранее он возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018 году США ввели санкции против него за военное сотрудничество с Россией.

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Оборона #Военная политика
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