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Состояние Костомарова оценили словами о пасхальном чуде

Источник:
Sibnet.ru
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Фигурист Роман Костомаров и актриса Виктория Ланская на шоу «Ледниковый период»
Фото: © Первый канал

Состояние фигуриста Романа Костомарова, перенесшего несколько ампутаций на фоне тяжелой пневмонии, значительно улучшилось.

«Состояние Романа значительно улучшилось к воскресенью, словно произошло маленькое пасхальное чудо. Сейчас он чувствует себя хорошо», — рассказал РБК источник в окружении спортсмена.

Другой человек также сказал, что фигурист чувствует себя лучше, отметив, что спортсмен проводит Пасху в окружении семьи и друзей в больнице.

Костомаров был госпитализирован с пневмонией 10 января. По словам главврача «Коммунарки» Дениса Проценко, у него было тотальное поражение легких с минимальными шансами на выживание. За это время фигурист перенес несколько операций по ампутации на кистях и стопах, а также два инсульта.

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Спорт #Зимние виды
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Топ комментариев

DRAGONWAY

Тебя первого надо передать, как дифективного.

MuCbE

Да как бы от террористов другого и не ждали. Все по методичке НАТО.

Гаврило Принцип

Укрятня - террористическое государство. Оно будет уничтожено, к этому всё и идёт.

Snikolas

Тут и так было понятно украина слаба, Великая Российская Армия выйдет победителем в СВО.