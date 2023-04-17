Состояние Костомарова оценили словами о пасхальном чуде

Состояние фигуриста Романа Костомарова, перенесшего несколько ампутаций на фоне тяжелой пневмонии, значительно улучшилось.

«Состояние Романа значительно улучшилось к воскресенью, словно произошло маленькое пасхальное чудо. Сейчас он чувствует себя хорошо», — рассказал РБК источник в окружении спортсмена.

Другой человек также сказал, что фигурист чувствует себя лучше, отметив, что спортсмен проводит Пасху в окружении семьи и друзей в больнице.

Костомаров был госпитализирован с пневмонией 10 января. По словам главврача «Коммунарки» Дениса Проценко, у него было тотальное поражение легких с минимальными шансами на выживание. За это время фигурист перенес несколько операций по ампутации на кистях и стопах, а также два инсульта.