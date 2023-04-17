Рублев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»

Российский теннисист Андрей Рублев впервые в профессиональной карьере выиграл турнир престижной серии «Мастерс».

Рублев обыграл датчанина Хольгера Руне в финале турнира в Монте-Карло (Монако) — 5:7, 6:2, 7:5. Матч длился 2 часа 36 минут.

«У меня слезы. Я не знаю, что сказать. Я просто счастлив, наконец, после стольких усилий, выиграть этот чертов титул на тысячнике», — сказал Рублев сразу после матча.

Рублев занимает шестое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 12 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.

Серия «Мастерс» уступает по значимости только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.