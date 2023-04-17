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Кассовое затишье наступило в российских кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Джон Уик 4»

Кассовые сборы в российских кинотеатрах уже третью неделю продолжают приносить старые фильмы, а новинки проката не могут перебить более-менее успешные зарубежные релизы.

По итогам прошедшей недели кассовый успех прогнозировали только одной новинке — французской экранизации «Трех мушкетеров». В итоге фильм «Три мушкетера: Д’Артаньян» собрал за уикенд 27,7 миллиона рублей.

В это же время лидером проката остается «Джон Уик 4», идущий в прокате уже четыре недели. У зарубежного боевика за последний уикенд в кассе тоже немного, всего 57,2 миллиона рублей.

Также зрители продолжают смотреть в кинотеатрах фильм режиссера Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы», за пятую неделю он собрал 18,5 миллиона рублей.

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