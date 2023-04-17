НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Более 660 млн записей с личными данными за год утекло в России

Источник:
РБК
247 0
Компьютер с операционной системой Windows 10
Фото: © Sibnet.ru

Количество утекших записей персональных данных и платежной информации выросло в 2,67 раза по сравнению с предыдущим годом и составило более 667 миллионов единиц, говорится в исследовании ГК InfoWatch.

Таким образом, число скомпрометированных записей в прошлом году более чем в 4,5 раза превысило население страны. Причем каждая утечка в 2022 году по объему выросла на треть по сравнению с периодом годом ранее и содержала около 940 тысяч записей, приводит РБК результаты исследования.

Эксперты отмечают, что порядка 80% утечек имеют гибридный вектор воздействия, когда в краже информации могли участвовать как внешние, так и внутренние нарушители. Вдвое выросла доля утечек информации категории «коммерческая тайна».

В Group-IB считают, что объем скомпрометированной в прошлом году персональной информации был выше оценок InfoWatch больше чем в два раза.

По подсчетам Group-IB, количество утекших записей в прошлом году в десять раз превысило население России: строчки включают имена клиентов, телефоны, адреса, даты рождения, а в некоторых можно найти, паспортные данные, подробности заказов и другую чувствительную информацию.

Еще по теме
ВСУ обстреляли кафедральный собор в Донецке в пасхальную ночь
Школьник на Алтае распылил перцовый баллончик в школе
Сильнейший пеплопад на Камчатке закрыл Солнце. ФОТО и ВИДЕО
Украинский самолет упал в Брянской области
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США грозит катастрофа из‑за трещины на дне Тихого океана
Встречный удар: как Россия остановит наступление Украины
Водители пожаловались на непристойные госномера
Российский «Кинжал» уничтожил 300 офицеров НАТО
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин встретился с министром обороны Китая
Минобороны сообщило о взятии двух кварталов в Артемовске
Более 660 млн записей с личными данными за год утекло в России
Задания по СВО включат в ЕГЭ по истории
О самом главном
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Как язык тела выдает вруна
Самый простой способ планирования дел и времени
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

DRAGONWAY

Тебя первого надо передать, как дифективного.

MuCbE

Да как бы от террористов другого и не ждали. Все по методичке НАТО.

Snikolas

Тут и так было понятно украина слаба, Великая Российская Армия выйдет победителем в СВО.

Гаврило Принцип

Укрятня - террористическое государство. Оно будет уничтожено, к этому всё и идёт.