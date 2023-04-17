Более 660 млн записей с личными данными за год утекло в России

Количество утекших записей персональных данных и платежной информации выросло в 2,67 раза по сравнению с предыдущим годом и составило более 667 миллионов единиц, говорится в исследовании ГК InfoWatch.

Таким образом, число скомпрометированных записей в прошлом году более чем в 4,5 раза превысило население страны. Причем каждая утечка в 2022 году по объему выросла на треть по сравнению с периодом годом ранее и содержала около 940 тысяч записей, приводит РБК результаты исследования.

Эксперты отмечают, что порядка 80% утечек имеют гибридный вектор воздействия, когда в краже информации могли участвовать как внешние, так и внутренние нарушители. Вдвое выросла доля утечек информации категории «коммерческая тайна».

В Group-IB считают, что объем скомпрометированной в прошлом году персональной информации был выше оценок InfoWatch больше чем в два раза.

По подсчетам Group-IB, количество утекших записей в прошлом году в десять раз превысило население России: строчки включают имена клиентов, телефоны, адреса, даты рождения, а в некоторых можно найти, паспортные данные, подробности заказов и другую чувствительную информацию.