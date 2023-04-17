НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин встретился с министром обороны Китая

Источник:
Sibnet.ru
495 4
Встреча президента России Владимира Пуина с министром обороны Китая Ли Шанфу
Встреча президента России Владимира Пуина с министром обороны Китая Ли Шанфу
Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с членом Госсовета Китая, новым министром обороны страны Ли Шанфу, совершившем свой первый иностранный визит в должности в Москву.

Путин отметил взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере. «Я думаю, что это, безусловно, еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер наших отношений, отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», — заявил Путин.

Он напомнил о мартовском государственном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, когда на переговорах затрагивалась тема сотрудничества по линии военных ведомств.

Президент России заметил, что у министра обороны КНР «достаточно большая, хорошая рабочая программа" визита в РФ. "Мы рады вас видеть. Уверен, что ваш визит пройдет на самом высоком уровне. Добро пожаловать в Россию!» — сказал Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссия и Китай стали менять мир

Генерала Ли Шанфу утвердили на посту главы Минобороны в марте этого года. Ранее он возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018 году США ввели санкции против него за военное сотрудничество с Россией.

Первый иностранный визит в должности главы военного ведомства Ли Шанфу демонстративно совершил в Россию. Визит продлится четыре дня. В программе многочисленные переговоры, посещения российских военных учебных заведений.

Еще по теме
Пригожин по случаю Пасхи передал Киеву большую группу пленных
Министр обороны Китая посетит Россию
Кулеба попросил превратить Черное море во внутренние воды НАТО
Замглавы МИД заявил о риске военного конфликта России и НАТО
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США грозит катастрофа из‑за трещины на дне Тихого океана
Встречный удар: как Россия остановит наступление Украины
Водители пожаловались на непристойные госномера
Российский «Кинжал» уничтожил 300 офицеров НАТО
Обсуждение (4)
Картина дня
Путин встретился с министром обороны Китая
Минобороны сообщило о взятии двух кварталов в Артемовске
Более 660 млн записей с личными данными за год утекло в России
Задания по СВО включат в ЕГЭ по истории
О самом главном
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Как язык тела выдает вруна
Самый простой способ планирования дел и времени
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
37
Медведев пригрозил Польше исчезновением
29
Семена Слепакова признали иноагентом
29
Путин подписал закон об электронных повестках
26
Минобороны сообщило о взятии двух кварталов в Артемовске
24
Шойгу поднял Тихоокеанский флот по тревоге