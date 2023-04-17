Путин встретился с министром обороны Китая

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с членом Госсовета Китая, новым министром обороны страны Ли Шанфу, совершившем свой первый иностранный визит в должности в Москву.

Путин отметил взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере. «Я думаю, что это, безусловно, еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер наших отношений, отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», — заявил Путин.

Он напомнил о мартовском государственном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, когда на переговорах затрагивалась тема сотрудничества по линии военных ведомств.

Президент России заметил, что у министра обороны КНР «достаточно большая, хорошая рабочая программа" визита в РФ. "Мы рады вас видеть. Уверен, что ваш визит пройдет на самом высоком уровне. Добро пожаловать в Россию!» — сказал Путин.

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Генерала Ли Шанфу утвердили на посту главы Минобороны в марте этого года. Ранее он возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018 году США ввели санкции против него за военное сотрудничество с Россией.

Первый иностранный визит в должности главы военного ведомства Ли Шанфу демонстративно совершил в Россию. Визит продлится четыре дня. В программе многочисленные переговоры, посещения российских военных учебных заведений.