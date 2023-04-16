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Хомяка разоблачили в шоу «Маска»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска»

 Жюри шоу «Маска» решили разоблачить Хомяка, но мнения о том, кто скрывается под маской у судей разошлись.

В первом полуфинале правила голосования изменились. По двое участников сражались в дуэлях, а судьи выбирали, кого отправить в номинацию. После трех дуэлей на грани выбывания оказались Хомяк, Пудель и Гусеница.

Зрители спасли Пуделя, отдав ему 61% голосов. Жюри вновь пришлось принять нелегкое решение.

За то, чтобы маску снял Хомяк, проголосовали Тимур Родригес, Валерия и Алексей Воробьев. Против Гусеницы — Филипп Киркоров и Регина Тодоренко.

Прежде чем Хомяк снял маску, судьи высказали предположения: Воробьев, Валерия и Родригез были уверены, что под маской скрывается певица Анита Цой, Тодоренко предположила, что это блогер Карина Кросс, а Киркоров решил, что это — Ани Лорак.

В итоге оказалось под маской Хомяка скрывалась певица Анита Цой. 

В первом полуфинале также выступили два приглашенных участника — Мумия и Мышка. С гостей маски сняли сразу после выступления — Мумией оказался Ярослав Сумишевский, а Мышкой была Наташа Королева.

Во втором полуфинале выступят участники, которые скрываются под масками Скорпиона, Мандрила, Мамонтенка, Пуделя и Гусеницы.

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