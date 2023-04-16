Штурмовые отряды «Вагнер» на донецком направлении в течение суток освободили два квартала в Артемовске, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении штурмовыми отрядами "Вагнер" в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовск», — заявил Конашенков.

По его словам, Воздушно-десантные войска сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

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Артемовск расположен к северу от Донецка. Это важный оборонительный узел украинской армии. ЧВК «Вагнер» несколько месяцев ведет тяжелые бои за город. Российским силам удалось охватить его с юга и севера.

Пентагон посоветовал оставить Артемовск, чтобы защищающие его украинские силы не попали в котел. Киев решил биться за город до конца.