НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны сообщило о взятии двух кварталов в Артемовске

Источник:
Sibnet.ru
346 13

Штурмовые отряды «Вагнер» на донецком направлении в течение суток освободили два квартала в Артемовске, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении штурмовыми отрядами "Вагнер" в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовск», — заявил Конашенков.

По его словам, Воздушно-десантные войска сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему Артемовск так важен Украине и России

Артемовск расположен к северу от Донецка. Это важный оборонительный узел украинской армии. ЧВК «Вагнер» несколько месяцев ведет тяжелые бои за город. Российским силам удалось охватить его с юга и севера.

Пентагон посоветовал оставить Артемовск, чтобы защищающие его украинские силы не попали в котел. Киев решил биться за город до конца.

Тема: Военная операция на Украине
США разуверились в успехе наступления Украины
Пригожин по случаю Пасхи передал Киеву большую группу пленных
Российские войска поразили расположение «Иностранного легиона»
Кадыров призвал освобожденных из плена чеченцев вернуться на фронт
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США грозит катастрофа из‑за трещины на дне Тихого океана
Встречный удар: как Россия остановит наступление Украины
Водители пожаловались на непристойные госномера
Российский «Кинжал» уничтожил 300 офицеров НАТО
Обсуждение (13)
Картина дня
Минобороны сообщило о взятии двух кварталов в Артемовске
Экс‑инспектор ООН заявил о приближении мира к ядерной бездне
Задания по СВО включат в ЕГЭ по истории
Гидрометцентр пообещал россиянам «неоднозначный» май
О самом главном
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Как язык тела выдает вруна
Самый простой способ планирования дел и времени
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

MuCbE

Да как бы от террористов другого и не ждали. Все по методичке НАТО.

Гаврило Принцип

Укрятня - террористическое государство. Оно будет уничтожено, к этому всё и идёт.

aceberg70

К 2045 году страна полностью перейдет на зеленую энергетику. Будут курить траву.

number10

Вот вам и Илон Маск. Торпеду в совке в 1977 году сделали, а США 45 лет ни чего подобного и не смогли....