НАВЕРХ

Непомнящий уступил Дин Лижэню в шестом матче за шахматную корону

Источник:
«Известия»
180 0
Матч за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэном
Матч за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэном
Фото: Vladimir Barsky (Владимир Барский), ruchess.ru / CC BY-SA 3.0

Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню в шестом матче за звание чемпиона мира.

Встреча проходила 16 апреля в Астане и продолжалась 44 хода. Непомнящий играл черными фигурами. По итогам шести партий счет в их противостоянии стал 3:3, приводят «Известия» итоги игры.

Ранее Непомнящий одержал победу белыми фигурами в пятой партии. Всего в матче за звание чемпиона мира предусмотрено 14 игр с классическим контролем времени.

Российскому гроссмейстеру 32 года. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он находится на втором месте, сейчас у него 2793 очка, а Дин Лижэнь в турнирной таблице находится на третьей строчке (2788). Лидером рейтинга — норвежец Магнус Карлсен (2 859 баллов)

Призовой фонд чемпионата мира по шахматам составляет 2 миллионов евро, победитель получает 60%, проигравший — 40%.

Еще по теме
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Монте‑Карло
Российская теннисистка подпишет декларацию о нейтральности
Подтвердивших нейтралитет российских теннисистов пустят на Уимблдон
Украинцы отказались соревноваться с россиянами на отборочных перед ОИ
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
Украинский флаг
Украина запретила спортсменам соревноваться с россиянами
14.04.2023 12:01
info.sibnet.ru
Вяльбе предрекла раскол в обществе из‑за Олимпиады без флага
05.04.2023 17:56
info.sibnet.ru
Роднина сравнила возвращение пива на стадионы с подачкой собакам
31.03.2023 15:26
info.sibnet.ru
Фигурист Костомаров стал самостоятельно дышать
19.03.2023 21:35
Девушка дня
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
Обсуждение (0)
О самом главном
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Как язык тела выдает вруна
Самый простой способ планирования дел и времени
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
37
Медведев пригрозил Польше исчезновением
29
Семена Слепакова признали иноагентом
29
Путин подписал закон об электронных повестках
24
Шойгу поднял Тихоокеанский флот по тревоге
23
Премьер Украины допустил перенос начала наступления на лето