Непомнящий уступил Дин Лижэню в шестом матче за шахматную корону

Матч за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэном

Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню в шестом матче за звание чемпиона мира.

Встреча проходила 16 апреля в Астане и продолжалась 44 хода. Непомнящий играл черными фигурами. По итогам шести партий счет в их противостоянии стал 3:3, приводят «Известия» итоги игры.

Ранее Непомнящий одержал победу белыми фигурами в пятой партии. Всего в матче за звание чемпиона мира предусмотрено 14 игр с классическим контролем времени.

Российскому гроссмейстеру 32 года. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он находится на втором месте, сейчас у него 2793 очка, а Дин Лижэнь в турнирной таблице находится на третьей строчке (2788). Лидером рейтинга — норвежец Магнус Карлсен (2 859 баллов)

Призовой фонд чемпионата мира по шахматам составляет 2 миллионов евро, победитель получает 60%, проигравший — 40%.