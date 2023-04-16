Индия задумалась о покупке российской нефти по ценам выше потолка

Индия изучит возможность закупки cырой нефти у России по цене близкой к установленной Группой семи или выше этого потолка в 60 долларов за баррель, заявила индийский министр финансов Нирмала Ситараман.

«Мы изучим возможность закупки российской нефти выше уровня, установленного G7 или близко к нему. Это необходимо для отражения рисков для индийской экономики. В противном случае Индии придется платить за нефть цену, которую она не сможет себе позволить», — цитирует ТАСС министра.

По ее словам, у Индии большое население, и поэтому индийское правительство «должно искать приемлемые цены». Индия постоянно находится в поиске наиболее выгодных сделок в условиях, когда 80% потребностей страны в нефти удовлетворяется за счет импорта этого энергоносителя.

«Такие сделки являются очень важными для индийской экономики», — подчеркнула Ситараман.