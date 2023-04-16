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Индия задумалась о покупке российской нефти по ценам выше потолка

Источник:
ТАСС
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Индия изучит возможность закупки cырой нефти у России по цене близкой к установленной Группой семи или выше этого потолка в 60 долларов за баррель, заявила индийский министр финансов Нирмала Ситараман.

«Мы изучим возможность закупки российской нефти выше уровня, установленного G7 или близко к нему. Это необходимо для отражения рисков для индийской экономики. В противном случае Индии придется платить за нефть цену, которую она не сможет себе позволить», — цитирует ТАСС министра.

По ее словам, у Индии большое население, и поэтому индийское правительство «должно искать приемлемые цены». Индия постоянно находится в поиске наиболее выгодных сделок в условиях, когда 80% потребностей страны в нефти удовлетворяется за счет импорта этого энергоносителя.

«Такие сделки являются очень важными для индийской экономики», — подчеркнула Ситараман.

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Экономика #Недра и ТЭК
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MuCbE

Да как бы от террористов другого и не ждали. Все по методичке НАТО.

Гаврило Принцип

Укрятня - террористическое государство. Оно будет уничтожено, к этому всё и идёт.

aceberg70

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number10

Вот вам и Илон Маск. Торпеду в совке в 1977 году сделали, а США 45 лет ни чего подобного и не смогли....